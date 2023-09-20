T.C. İstanbul Anadolu 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/904 Esas Konu : Gaiplik İlanı

Davacılar vekili tarafından Mustafa Memiş'in 1995 yılında evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı bildirerek gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla;

Son olarak Topağacı Mah. Başvekil Cad. No:53 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul adresinde ikamet ettiği ve Huntington hastalığı teşhisi konulduğu 40 yaş civarında 1995 yılında bir gün evden çıkmış ve bir daha haber alınamadığı belirtilmek suretiyle gaipliğine karar verilmesi istemi ile dava açılmış bulunmaktadır.

Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen MUSTAFA MEMİŞ hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33. maddesinin 2. bendi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE mahkememize başvurarak bilgi vermeleri ilanen tebliğ suretiyle rica olunur. 07/08/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 13862193698

ADI SOYADI : MUSTAFA MEMİŞ

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : ZEKİYE

DOĞUM TARİHİ : 05/09/1960

DOĞUM YERİ : KÜKNARLI

İKAMETGAH ADRESİ : Topağacı Mah. Başvekil Cad. No:53 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul

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