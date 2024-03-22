T.C.

İSTANBUL ANADOLU

20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.82811509-2023/908-Ceza Dava Dosyası



ESAS NO : 2023/908

KARAR NO : 2023/511

KARAR TARİHİ : 16/11/2023

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SANIK : BERMET ABDILLAZHAN KYZY, Abdıllazhan ve Jyldyz kızı, 30/10/1997 Kırgızistan doğumlu, KIZGIZİSTAN ülkesi vatandaşı.

Mahkememizce Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık BERMET ABDILLAZHAN KYZY hakkında yapılan yargılama sonucu verilen 16.11.2023 tarih, 2023/908 esas ve 2023/511 karar sayılı gerekçeli karar ilamı tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmek gerekmiştir.



KARAR ÖZETİ : Sanık hakkında müşteki Bibissara YBRASH'ye yönelik Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nun 158/1.f-son maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 12.060 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 12.060 TL adli para cezasının 24 eşit taksitle ödenmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olarak karar verilmiştir.



7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29 maddeleri uyarınca hüküm özetinin Türkiye Geneli Yayımlanan Herhangi bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde 5271 Sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.20/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02007579