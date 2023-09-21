T.C. İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/494 Esas Konu : Gaiplik ilanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Ardahan İli, Merkez İlçesi, Beşiktaş Mahalle/Köyü, Cilt no: 45, Hane no:24, Bsn no:118'de nüfusa kayıtlı, Fehim ve Karakaş evladı, 24/09/1993 doğumlu,74062043220 T.C. Kimlik numaralı BAHTİYAR DOĞAN TOPÇU'nun hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden davacı tarafından gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olmakla, Medeni Kanun 33. Maddesi gereğince BAHTİYAR DOĞAN TOPÇU'nun tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise 6 ay içinde mahkememizin 2022/494 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ve kendisi hayatta ise mahkememize başvurması hususu ilan olunur. 07/09/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 74062043220

ADI SOYADI : BAHTİYAR DOĞAN TOPCU

BABA ADI : FEHİM

ANA ADI : KARAKAŞ

DOĞUM TARİHİ : 24/09/1993

DOĞUM YERİ : BAKIRKÖY

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Adres : İstanbul Anadolu 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Huriye ÜSTÜNER Zabıt Katibi

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