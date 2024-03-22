T.C. İstanbul Anadolu 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/483 Esas



Davacı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından davalılar Mehmet Riyad Elbeyat v.d. aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 14/05/2024 günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 Sayılı H.M.K.nun 147/2 madde uyarınca 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Dava Dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere HMK'nun 147/2 maddesi uyarında ilanen tebliğ olunur.

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