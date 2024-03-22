T.C.

İstanbul Anadolu

13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

19/03/2024

Sayı: 2020/796 Esas

Davacı PAN GAYRİMENKUL YAT. VE İNŞ. TAAH. SAN. AŞ tarafından davalı ARSAL İNŞAAT TAAH. SAN. VE TİC. AŞ. aleyhine mahkememizde 2020/796 Esas sayılı dosya ile açılan adi ortaklığın tasfiyesi davası nedeniyle;

Söz konusu şirketlerce kurulmuş "PAN A.Ş. & ARSAL LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI" ünvanlı adi ortaklıktan, ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili olarak alacaklı olan dava dışı üçüncü kişilerin, alacak taleplerinin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren en geç 30 gün içinde alacaklarını belgeleyen delillerin asılları ile birlikte dava dosyasına ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri hususunun tebliğ mahiyetinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN02007685