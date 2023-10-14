T.C. İstanbul Anadolu 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2023/44 Esas 05/10/2023 Konu : İlanen Tebligat ( Demhat ÇELİK ) İ L A N Davacı , ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ile Davalı , DEMHAT ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) davası nedeniyle; Mahkememizin 2023/44 esas sayılı dosyasında Davacı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından davalı Demhat ÇELİK'e ( T.C. Kimlik No 734...578 ) dava açıldığı,dosyada davalı Demhat ÇELİK'e yapılan tüm tebligatların iade gelmiş ve adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, ekleri ile bilirkişi heyet raporunun T.K. madde 31 uyarınca davalıya ilanen tebligat yapılmasına,, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra yapılmış sayılacağı vetebliği yerine geçerli olmakla üzere ilan olunur.

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