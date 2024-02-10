T.C.

İSTANBUL ANADOLU

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/7 Esas

KARAR NO : 2022/1036

5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek suçundanmahkememizin2022/7 Esas 2022/1036 kararı ileberaat kararı verilen Mamadou CAMARA (Bandiougou ve Toudo oğlu 01/01/1972Bamak doğumlu )hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan 20 TL ve 2.000 TL adli para cezası kararı verilmiştir. Sanık hakkında verilenkarara Ticaret Bakanlığı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.Mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan Ticaret Bakanlığı vekilinin istinaf başvuru dilekçesisanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli birgazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2-Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılmasıiçin müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 22/10/2022 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01982119