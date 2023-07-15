T.C.İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Esas ve Karar No: 2021/324 - 2023/437

Davalı: Hüseyin Cahit Seles

Davacı tarafından aleyhinize açılan alacak davasının yapılan yargılamasında mahkememizce belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup adresinden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından, yapılan adres araştırmasından bir netice alınmadığı anlaşıldığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davanın KISMEN KABULÜ İLE, tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla İstanbul 1. İcra Müdürlüğünün 2021/8098 Esas sayılı dosyasında davalıların yaptığı itirazın;

a-Davalı SLS Turizm Kongre Org.Hiz.Ltd.Şti. yönünden3.559,56 TL asıl alacak (7861006 Numaralı Ticari Kredi ), 349,83 TL işlemiş faiz,17.49 TL BSMV, 12.866,65 TL Asıl alacak (4273**** ****0023 ve 4273 **** **** 0049 Numaralı Şirket Kredi Kartları), 2.938,24 TL işlemiş faiz, 64,67 TL BSMV, olmak üzere 19.796,44 TL üzerinden iptaline, asıl alacağa kredi kartlarıı bakımından %26,58 oranında, ticari kredi bakımından %29,88 oranında yıllık faiz ve faizin %5 BSMV’si uygulanmak suretiyle kaldı yerden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,

b-Davalı Hüseyin Cahit Seles Yönünden 3.559,56 TL asıl alacak (7861006 Numaralı Ticari Kredi ), 349,83 TL işlemiş faiz,17.49 TL BSMV11.039,62 TL Asıl alacak (4273**** ****0023 Numaralı Şirket Kredi Kartı), 2.365,35 TL işlemiş faiz, 55,60 TL BSMV, olmak üzere 17.387,45 TL üzerinden iptaline, asıl alacağa kredi kartı bakımından %26,58 oranında, ticari kredi bakımından %29,88 oranında yıllık faiz ve faizin %5 BSMV’si uygulanmak suretiyle kaldı yerden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-Kabul edilen alacağın %20’si olan 3.959,28TL icra inkar tazminatının ( davalılardan Hüseyin Cahit Seles3.477,49 TL’sine kadar sorumlu olmak kaydıyla) davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

3-492 Sayılı Yasa gereğince alınması gereken 1.352,29-TL harçtan peşin alınan 240,12-TL harçtan mahsubu ile geriye kalan 1.112,17-TL harcın davalılardan tahsili ile Hazineye irad kaydına,(davalı Hüseyin Cahit Seles'in 947,62-TL’sine kadar sorumlu olmak kaydıyla)

4-Davacı taraf vekille temsil olunduğundan, A.A.Ü.T gereğince taktir olunan 9.200-TLvekalet ücretinin, davalılardan taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine,(davalı Hüseyin Cahit Seles'in 7.998,22- TL’sine kadar sorumlu olmak kaydıyla)

5-Davacı tarafından başlangıçta yatırılan 59,30-TL başvurma harcı + 240,12-TL peşin harç toplamı olan 299,42‬-TL'nin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan 7.221,06-TL yargılama giderlerinin kabul ve ret oranına göre 7.147,56-TLnin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, geriye kalanın kendi üzerinde bırakılmasına,(davalıHüseyin Cahit Seles'in 6.277,79-TL’sine kadar sorumlu olmak kaydıyla)

7-6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 18/A-(11)-(13) maddesi ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 1.320-TL arabuluculuk ücretinin kabul ve ret oranına göre 1.306,57-TL sinin davalılardan, kalan 13,43-TL nin davacıdan tahsiliyle Hazine adına gelir kaydına,(davalıHüseyin Cahit Seles'in 1.147,57-TL’sine kadar sorumlu olmak kaydıyla)

8-Karar kesinleştiğindekullanılmayan gider avansının, yatıran tarafa iadesine, Dair,davacı vekilininyüzüne karşı, davalıların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka mahkeme aracılığı ile mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 06/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01859934