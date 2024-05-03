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T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

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Esas No : 2024/253

Davacı ASLIHAN SAYAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Kıymetli Evrak İptali (Zayi Nedeniyle) davası nedeniyle; tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan kıymetli evrak(pay senedi) iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılanIRV Restoran İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş.(Vergi No: 4660664291)'ne ait payların iptali talep edilmiş olmakla;
IRV’nin toplam sermayesinin %32,5’ni temsil eden, her biri 1 TL nominal değere sahip ve toplam nominal değeri 60.000,00 TL olan 60.000 adet A Grubu olan pay senetlerini elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri; aksi halde pay senetlerinin iptaline karar verileceği ilan olunur.26/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02026303

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#ILN02026303#İlangovtr