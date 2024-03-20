T.C.

İSTANBUL

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Kapatılan Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi)

Sayı: 1988/840 Esas

Konu: Gerekçeli Kararın ilanen tebliği

DAVALILAR: 1-MEHMET OĞLU MUHARREM

2-MAHMUTOĞLU EMİN

Davacı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile Davalı, MEHMET OĞLU MUHARREM, MAHMUTOĞLU EMİN arasında mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Mahkememizin 30/04/1990 tarih, 1988/840 Esas 1990/275 Karar sayılı ilamında;

1-Beyoğlu, Arapcami Mah. 1509 Ada, 9 Parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 hissesi Mahmut oğlu Emin, 1/2 hissesi Mehmet oğlu Muharrem adına kayıtlı taşınmazın 2942 Sayılı Kanunun17. Maddesi uyarınca davacı idare adına tapuya tesciline,

2-Bilirkişi Betül BAKIR tarafından düzenlenen 08/12/1989 tarihli raporun ilama eklenmesine,

3-Dava konusu taşınmaz üzerinde kayıtlı aynı hak, vergi, harç, resim, vakıf bedeli ve her türlü hakların kamulaştırma bedeline nakline,

4-Noksan alınmış bulunan 5500 TL harcın davalıdan tahsiline,

5-Ücreti vekalet ve mahkeme masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair, gerekçeli kararın ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf hakkınız bulunduğu istinaf etmediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği hususu gerekçeli karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02005409