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T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 00:00

  

T.C. 
İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2023/328 Esas


Davacı BEDAŞ ile davalı Samır Shashıt -99312345466 aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce davalının dava dilekçesinde; 17/10/2022 tarihinde yapılan kontrolde davalının kullandığı tesisatta sözleşmesiz sayaç enerji kullanıldığının tespit edildiği, 2.309,81 TL tutarında kaçak elektrik tüketim tahakkuk ettirildiğini, bu tutarın davalıdan tahsili için İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2022/28320 E. Sayılı dosyası ile başlatılan takibe itiraz edildiğini ve huzurdaki itirazın iptali davasının açıldığı, işbu davada dilekçesinin tebliğine ilişkin tebligatın yapılamadığı, adres araştırmasından sonuç alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 136/1 maddesi uyarınca cevaba cevap süresinin 2 hafta olduğu Dava Dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02033404

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#ILN02033404#İlangovtr