T.C.

İSTANBUL

50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2019/1011 Esas

KARAR NO : 2021/919

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2021 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğinc10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Vagıf ve Natalia oğlu, 10/03/1988 doğumlu, RUSLAN KARAMOV tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın ve katılanın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02036969