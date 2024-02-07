T.C. İSTANBUL 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/686 Esas

KARAR NO : 2023/1753



Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/11/2023 tarihli ilamı ile TCK.141/1 md.si uyarınca 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Ali-Ayşe oğlu, 1987 Fas doğ.lu, HASAN BİN AHMED tüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.02.2024

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