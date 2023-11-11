T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/515 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Sarıyer Tarabya Mahallesi, 250 dz 3d pafta, 1542 Ada 1-3-4-5-6-7 parsel, 1543 ada 2-4-5 parsel,1544 ada 1-2-3-4 parsel, 1545 ada, 1-2-5-6-7-8 parsel, 1546 ada 1-2-3-4-5 parsel,1547 ada 1-2-3-4-5-6 parsel, 1548 ada 1-2-3-4 parsel, 1549 ada 1-3-4-5-6-7-8-9 parsel, 1550 ada 1-3-4 parsel, 447 ada 18-19-20 parsel sayılı taşınmazların İspiro oğlu Haralambo adına kayıtlı olup, iştirak olarak Şerife Fatma, Şerife Zara, Şerif Zeit adına kayıtlı olduğu, İstanbul Defterdarlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda adı geçen şahısların gaip olması sebebi ile Sarıyer Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/05/1996 tarih 1996/221 esas 1996/341 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğii, kayyımın taşınmazı idare ve tasarrufa başladığı tarihten bu yana MK 588 maddesinin aradığı yasal sürenin dolduğu, bu nedenle adı geçen parsellermaliklerinden HARALAMBO'nun gaipliğine karar verilmesi talep etmiştir.

Gaipliğine karar verilmesi istenilen İspiro oğlu Haralambo hakkında bilgisi bulunanların ilan tarihinden itibaren 6 AY içerisinde bizzat mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2022/515 Esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri, aksi halde yukarıda bilgileri bulunan taşınmazların kayyımlık idare süresinin 10 yılı doldurmuş olması nedeniyle gaipliğine, taşınmazın Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi adına tesciline karar verilebileceği T.M.K m. 33 uyarınca ilan olunur. 26/10/2023

GAİP

İSPİRO OĞLU HARALAMBO (kimlik bilgisi bulunmamaktadır.)

Adres : İSTANBUL 40. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Duygu ÇELEBİ Zabıt Katibi

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