T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Hırsızlıksuçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/01/2023 tarihli ilamı ileSSÇ GAMZE SULTAN KÜÇÜKKOYUNCU hakkında beraat kararı verilmiştir. Bülent ve Arzu kızı, 05/02/1999 doğumlu, Isparta, Merkez, Pirimehmet mah/köy nüfusuna kayıtlı müştekiNAZLI CAN CEYLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Kararın tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.05.2023

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