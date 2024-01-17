×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 00:00

.

T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/748 Esas 15/01/2024
Davacı, MUSTAFA SARIBEKİROĞLU ile Davalılar, İFFET UZAY HEKİMOĞLU, ÖNDER ÖZTUNALI arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca; verilen ara karar uyarınca, Nispetiye Mah. Bilgin Sk. No:5 İç Kapı No:11 Beşiktaş/İstanbul tebligat yapılamayan davalı Önder Öztunalı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye davasının duruşmasının 20/03/2024 günü saat 09:30'da olup, adı geçen davalı Önder Öztunalı'ya duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil etmesi aksi takdirde gıyabında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.15/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01968978

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01968978#İlangovtr