T.C. İSTANBUL 39. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/748 Esas 15/01/2024

Davacı, MUSTAFA SARIBEKİROĞLU ile Davalılar, İFFET UZAY HEKİMOĞLU, ÖNDER ÖZTUNALI arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davası nedeniyle; verilen ara karar uyarınca; verilen ara karar uyarınca, Nispetiye Mah. Bilgin Sk. No:5 İç Kapı No:11 Beşiktaş/İstanbul tebligat yapılamayan davalı Önder Öztunalı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Yapılan İtirazın Kaldırılması ve Tahliye davasının duruşmasının 20/03/2024 günü saat 09:30'da olup, adı geçen davalı Önder Öztunalı'ya duruşmada hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil etmesi aksi takdirde gıyabında karar verileceği ilanen tebliğ olunur.15/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01968978