T.C. İSTANBUL 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/479 Esas

Davalı : Belpa İnşaat Temizlik Gıda Otomasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adrese daha önce tebligat yapıldığı ancak adreste binanın yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamadığından adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip tutanağı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/12/2023 tarihli duruşma tutanağı gereği HMK 139/1 ve 150 /1 maddesi uyarınca; "Belirtilen duruşma günü olan 06/03/2024 günü saat 11:05'de duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde, tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği" hususları ön inceleme tensip tutanağı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ ile ihtar olunur.

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