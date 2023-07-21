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T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:00

DOSYA NO : 2020/178 Esas

KARAR NO : 2022/723
Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/11/2022 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mustafa Vala ve Sabiha oğlu, 21/09/1971 doğumlu, İzmir, Konak, Odunkapı mah/köy nüfusuna kayıtlı HAKAN SOMALI tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 19/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01863730

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#Basın No ILN01863730#İlangovtr