T.C. İSTANBUL 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : SUPHİ EHİCAN Halaskargazi Cad. Meşrutiyet Mah. Oktay Günay Apt. Dış Kapı No:98 No:3 Şişli/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin tebliği için davetiye çıkarılmış olup, adreste bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön incelemeduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 13/06/2023 günü saat:10:26'da Duruşmaya gelmediğiniz, gelip davayı takip etmediğiniz halde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, yokluğunuzda diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, bu tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde delillerinizi sunmanız, başka yerden gelecekdelillerin mahkemece temin edileceği yerleri bildirmeniz, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01812097