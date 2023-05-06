T.C. İSTANBUL 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı GELECEK VARLIK YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ileDavalılar SAKİNE KORKMAZ, MAHMUT ERDAL KARAKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Davalı Mahmut Erdal KARAKAYA adına çıkarılan tebligatlarbila ikmal iade geldiğinden, adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen duruşmaya gelmeniz aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan tüm işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği duruşmaya gelmediğiniz ve dava takip edilmediği takdirde dosyanın HMKnın 150.maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizin 2022/289 esassayılı dosyasının duruşmasının 13/09/2023 günü Saat 09:55' e Mahkeme duruşma salonunda yapılacağı ilanen tebliğ olunur.

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