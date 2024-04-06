T.C.

İSTANBUL

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2018/456 Esas

KARAR NO : 2024/179



SANIK : EBUABDULLAH NURDİN, Omar ve Feride oğlu, 14/02/1995 FİLİSTİN doğumlu, Kumkapı ilçesinde İsmail isimli pansiyonda kaldığını beyan eder. Bekar, kendi dilinde okur yazar değil, kuaför, aylık ortalama geliri 1500 TL, beyanına göre sabıkalı,

SUÇ : Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

SUÇ TARİHİ : 07/03/2018

SUÇ YERİ : İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 28/03/2024

KARAR TÜRÜ : HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık EBUABDULLAH NURDİN, yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.04.04.2024

#ilangovtr Basın no ILN02015403