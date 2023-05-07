T.C. İSTANBUL 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konu : İLANMALİYE HAZİNESİ ile KAYYUM İSTANBUL DEFTARDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Beyoğlu İlçesi, Koloğlu Mahallesinde bulunan 25 pafta, 476 ada, 7 parsel sayılı 106,5012 sahalı kargir apartman vasıflı taşınmazın 5/28 hissesi Beyoğlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 'nin 18/03/2008 tarihli ve 2007/63 esas 2008/135 K . Sayılı ilamı ile 02/04/2010 tarihinde Hazine adına tescil edildiği taşınmazın 4/28 hisse maliki Yorgi kızı Angeliki İnce 'nin gaip olması nedeniyle İstanbul 11.SHM 'nin 12/10/2011 tarihli ve 2011/538 esas 2011/715 K. Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı kayyum olarak tayin edildiği, kayyumlukla idare olunan 4/28 hissesi yönünden 10 yıllık kayyumlukla idaresi süresi dolduğu, MK. 588. Maddesi gereğince Hazinenin istemi sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verileceği, gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirasının devlete geçeceği, devlet gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlü olacağını, dava konusu Beyoğlu İlçesi, Koloğlu Mahallesinde bulunan 25 pafta, 476 ada, 7 parsel sayılı 106,5012 sahalı kargir apartman vasıflı taşınmazın 4/28 hisse maliki Yorgi kızı Angeliki İnce 'nin gaipliğine gaip hissesinin MK mad 588. Uyarınca Hazine adına tesciline, mahkeme masrafı ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen dava konusu Beyoğlu İlçesi, Koloğlu Mahallesinde bulunan 25 pafta, 476 ada, 7 parsel sayılı 106,5012 sahalı kargir apartman vasıflı taşınmazın 4/28 hisesi sahibi Yorgi kızı Angeliki İnce'yi tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/102 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde, yine 6 ay içerisinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA olan taşınmazın Hazineye tescil edileceğine karar verileceği ilan olunur. 04/04/2023

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