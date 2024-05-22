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T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/393 Esas
Konu : Gaiplik İlanı

Maliye Hazinesi ile Kayyım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesi ile; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Cezrikasım Mahallesinde bulunan 22 pafta, 68 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 1/2 hisse maliki Hasan ile 1/2 hisse maliki Şerife Emine yönünden İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/03/2013 tarih ve 2013/666 E., 2013/315 K. Sayılı ilamı ile TMK 427. Maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, dava konusu taşınmazın 10 yıllık kayyımla idare süresi dolmuş olup; TMK. 588. Maddesi gereğince 1/2 hisse maliki Hasan ile 1/2 hisse maliki Şerife Emine'nin gaipliklerine, taşınmazdaki söz konusu maliklerin hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2023/393 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.16/05/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02036343

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#ILN02036343#İlangovtr