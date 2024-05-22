×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 00:00

 

T.C. İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

16/05/2024

Sayı : 2023/392 Esas
Konu : Gaiplik İlanı

Maliye Hazinesi ile Kayyım arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mah. Bulunan 1169 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz 80 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın 6/72 sahibi Muhittin oğlu Kenan, 7/72 pay sahibi Enver oğlu Sadrettin, 4/72 pay sahibi Raif kızı Nadire, 7/72 pay sahibi İbrahim kızı Nusret'i tanıyan, bilen olmaması nedeniyle, TMK.588. Maddesi gereği 10 yıllık kayyımla idare müddeti 17/10/2021 tarihinde dolan İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Küçükpiyale Mah. Bulunan 1169 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz 80 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz malın 6/72 sahibi Muhittin oğlu Kenan, 7/72 pay sahibi Enver oğlu Sadrettin, 4/72 pay sahibi Raif kızı Nadire, 7/72 pay sahibi İbrahim kızı Nusret'in gaipliklerine ve bu şahıslar adına olan tapu kaydının iptali ile taşınmazın Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
İşbu İlan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MK'nın 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişiler hakkında bilgi ve görgüleri olanların veya bizzat bu kişilerin hakimliğimizin 2023/392 Esas sayılı dava dosyasına müracat etmeleri gerektiği, aksi halde yukarıda ismi geçen kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02036339

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02036339#İlangovtr