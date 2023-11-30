T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/793 Esas

DAVALILAR : 1- MAHMUT FATSA - T.C. 459*****498

2- MURAT SATUK - T.C. 326*****512

Mahkememizin yukarıda esasa kayıtlı dosyasında alınan mali bilirkişi raporunda;

Dava Dışı Alimer ve Davacı Emotek şirketinin ticari defterlerinde inceleme yapıldığı, Dava Dışı ile Davacı Emotek şirketinin ticari ilişkisinin mevcut olduğu ancak çeklerin arka suretinde yer alan cirantalarla Davacı ve Dava Dışı şirketlerin ticari ilişkisinin bulunmadığı, çeklerin kargoda çalındığı soruşturma dosyasında tespit edildiğinden asıl dava ve birleşen davalar yönünden dava konusu çeklerden ve icra takibinden dolayı davacının davalılara borçlu olmadığı kanaatine varıldığı,

Grafalog bilirkişi tarafından alınan bilirkişi raporunda; Arka yüzlerinde bulunan Emotek Elektronik ve Elektrik Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. kaşesi üzerine atılı 1. Ciranta imzaları ile Şirket yetkilisi Yılmaz Karakaya'ya ait mukayese imzaları arasındakaligrafik ve grafolojik ilgi ve irtibat bulunmadığı, inceleme konusu çeklerde bulunan 1. ciro imzalarının Yılmaz Karakaya'nın eli ürünü olmadığı kanaatine varıldığı;

Tespit edilmiş olup Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ (ilan) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve bir sonraki duruşmanın 18/01/2024 günü saat 14:10'da yapılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 24/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01941186