T.C. İSTANBUL 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

GAZETE İLANI

HÜKÜM ÖZETİ

ESAS NO : 2021/80

KARAR NO: 2023/748

SANIKLAR : AYOUB BENLYAMANI, Abdullah ve Ayşa oğlu 1990 Fas doğ.

SUÇ :Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle

Hırsızlık (Teşebbüs)

SUÇ TARİHİ : 06/01/2021

SUÇ YERİ : İstanbul/ Fatih

KARAR TARİHİ : 26/10/2023

KARARIN NİTELİĞİ : Hapis Cezası

KANUN MADDESİ : TCK'nun 142/2-b, 35/2,62/1



Yukarıda kimliği yazılı sanık yokluğunda verilen kararın bildirdiği adresin yetersiz olması ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Gerekçeli Kararın tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 77201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasınınilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren CMK.'nın268. Maddesi uyarınca 7 gün içerisinde mahkememize vereceği veya başka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise görevliye vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere istinaf başvurusu yapılmadığı taktirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 02.04.2024

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