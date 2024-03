T.C. İSTANBUL 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/181 Esas

DAVALI : ALİ MADDAHHAMEDANİ Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. Hak Blc No: 55 İç Kapı No: 4 Kadıköy/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (İcra) davasında;

Dava dilekçesinde özetle; davalının davacı Şükrü Akgün'e ait taşınmazda kiracı olarak oturduğunu kira borçlarını ödemediğini icra takibi başlatıldığını, davalının icra takibine itiraz etmediğini borçları ödemediğini bu nedenlerle kira akdinin feshi ile davalının mecurdan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini talep etmiş olduğu davada davalı ALİ MADDAHHAMEDANİ'ye tebligat yapılamamış, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce duruşması 04/04/2024 günü saat: 09:45'da bırakılan dosyamızda "davalı ALİ MADDAHHAMEDANİ ' nce HMK 317. Ve 318 Maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap verilmesi, delillerini ibraz etmesi gerektiği" hususları tebliğ yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02003351