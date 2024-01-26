×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 00:00

T.C. İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/201 Esas

DAVALI : İSMAİL UYGUN - 01/07/1966 Safranbolu doğumlu,

Davacı FATMA UYGUN tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptıve ön inceleme duruşma tarihi tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, bu kere tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7251 sayılı yasa ile değişik HMK 147 maddesinin 2 fıkrası gereğince tahkikat duruşma günü olan 03/04/2024 günü saat: 10:40'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01974097

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01974097#İlangovtr