T.C.İSTANBUL 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

DAVALI : MURAT ŞENGÖZ

Davacı KAYSU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile davalı MURAT ŞENGÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Menfi Tespit davasının 07/12/2022 tarihli duruşmasında verilen 1 numaralı ara karar uyarınca 18/07/2022 havale tarihli bilirkişi raporunun davalı MURAT ŞENGÖZ'e ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

18/07/2022 havale tarihli bilirkişi raporunda özetle; dava konusu T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Çanakkale Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi İnşaatı'nda taşeron firmanın sözleşme kapsamında sadece söz konusu blokta çatı imalatını yaparken meydana gelen yağışlar nedeni ile rutubetten dolayı çatının kullanılamaz hale geldiği, mevcut durumun denetim kuruluşu ve idare tarafından incelenerek çatının sökülüp yeniden başka bir firmaya yaptırıldığı ifade edildiğinden taşeron firmanın sözleşmeye konu inşaatta yaptığı çatı imalatının fiilen yapılmadığının anlaşıldığı, sözleşmeye göre tanımlanan çatı imalatının tamamının yapılmadığı anlaşıldığından yapılmayan imalatla ilgilide işin sözleşmeye göre tamamlanmasına dair bir bedel tespit edilmesinin söz konusu olmadığı şeklinde görüş ve kanaat bildirilmiştir.

Duruşma 27/09/2023 günü saat 09.30'da yapılacaktır.

Yukarıda özetlenen bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince işbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 1 aylık tebliğ sürenin bitiminden başlamak üzere iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur. 18/04/2023

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