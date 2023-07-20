Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ 2018/2109 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/2109 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 13/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü ,Büro Nitelikli C-35 blok-4.Kat-30 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 400.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

:Tapu Kaydı: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 11/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelik C-35 Blok 4.kat-31 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 350.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 41/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli C-35 Blok-4.Kat-32 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN

İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 41/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli C-35 Blok-4. Kat-33 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:25

5 NO'LU TAŞINMAZIN

:Tapu Kaydı : İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 11/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli C-35 Blok-4.Kat-34 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 400.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:35

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 45 Ada No , 4 Parsel No , 13/29054 Arsa Payı , 29.054,00 Yüz Ölçümü , Büro Nitelikli C-35 Blok-4.Kat-35 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi, Yağ İskelesi Caddesi, No: 5/C-35 (Kuru Gıda Mega Center) K: 4 Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti : 350.000,00 TL KDV Oranı : %18

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 14:45

07/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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