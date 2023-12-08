T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2023/329 E.

DAVALI: MUHAMMED HAMEM

Rami Yeni Mah. Palabıyık Sk.No:27/3 Eyüp/ İst

Tarafınıza adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamayıp adres araştırmasından netice alınamadığından İstinaf Karar İlamı ve bozma tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 24/04/2023 tarih 2022/482 E. 2023/82 K. sayılı karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesinin 26/10/2023 tarih 2023/2869 E. 2023/3141 K. sayılı ilamıyla KALDIRILMAKLA dava Mahkememizin 2023/329 Esasına kaydı yapıldı.

Karar ilamında "davacı ile davalı arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığı, kaçak tespit tutanağında abone grubunun ticarethane-büro-yazıhane olduğu anlaşıldığından davacının tüketici tanımına uymadığı, tüketici olmadığı, uyuşmazlığın çözümünün genel mahkemelerin görevi içerisinde olduğu, dosya esası incelenerek karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinin isabetli bulunmadığı, davacının istinaf başvurusunun kabulüyle kararın kaldırılarak esası incelenerek sonuca göre karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildiği" bildirilmiştir. Tensip tutanağında davalıya İstinaf Karar İlamı ekli duruşma günü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Duruşma günü 08/02/2024-10:30'da duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, karar ilamı, bozma tensip tutanağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01946377