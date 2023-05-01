T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Davacı MALİYE HAZİNESİ ileDavalı HACI MEHMET OĞLU MUSTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ ile;

1-Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 117Ada,4parsel sayılı taşınmaz hissedarı olan "Hacı Mehmetoğlu Mustan'ın GAİPLİĞİNE,

2-Isparta Şekerbank Şubesi'nin 142010082 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte hazineye intikaline,

3-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davanın mahiyeti gereği yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

5-Davanın niteliği gereği vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,

6-Gaiplik kararının Ispartadaki yerel gazetelerden birisinde ve Türkiye geneli gazetelerden birisinde ilanedilmesine,

7-Kararın kesinleşmesinin ardından Isparta 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/547 Esas, 2011/426 Karar sayılı dosyası ile 2008/1721 Esas, 2009/804 Karar sayılı dosya asıllarının mahalline iadesine,

Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01822370