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T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 00:00

Sayı : 2020/140 Esas 13/04/2023

İLAN
Davacı MALİYE HAZİNESİ ileDavalı HACI MEHMET OĞLU MUSTAN arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
HÜKÜM:
DAVANIN KABULÜ ile;
1-Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 117Ada,4parsel sayılı taşınmaz hissedarı olan "Hacı Mehmetoğlu Mustan'ın GAİPLİĞİNE,
2-Isparta Şekerbank Şubesi'nin 142010082 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte hazineye intikaline,
3-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,
4-Davanın mahiyeti gereği yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
5-Davanın niteliği gereği vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,
6-Gaiplik kararının Ispartadaki yerel gazetelerden birisinde ve Türkiye geneli gazetelerden birisinde ilanedilmesine,
7-Kararın kesinleşmesinin ardından Isparta 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2008/547 Esas, 2011/426 Karar sayılı dosyası ile 2008/1721 Esas, 2009/804 Karar sayılı dosya asıllarının mahalline iadesine,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatılmış olup, tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01822370

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