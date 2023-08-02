İLAN

T.C.

ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/441

Davacı Arif Mercan tarafından davalılar Süleyman Çankaya, Tamer Okav, Ali Eryılmaz, Muhammed Mustafa Erdem aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2018/319 Esas 2020/560 Karar sayılı kararı istinaf edilmiş olmakla Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin 1. Hukuk Dairesinin24/03/2022 tarih2021/1160 Esas 2022/451 Karar sayılı kararı temyiz edilmiş olmakla, Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin 11/04/2023 tarih ve 2022/5396 Esas 2023/2223 Karar sayılı kararı ile;

Açıklanan sebeplerle;

1. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. İlk Derece Mahkemesi kararınınBOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının talep hâlinde temyiz edene iadesine,

03.09.2022 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden davacı vekili için 8.400,00 TL duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilen davalılardan alınmasına,

Dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

Karar verilmiş olup,mahkememizin 2023/441 Esas numarasını almış olmakla

Duruşma Günü: 12/10/2023 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğinin adresi meçhul olan ALİ ERYILMAZ (Mehmet ve Müjgen oğlu, 22/10/1985 Isparta Doğ.Isparta Merkez Kepeci Mah.nüfusuna kayıtlıTC:33769706562 T.C Kimlik numaralı)'a ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur

#ilangovtr Basın no ILN01870319