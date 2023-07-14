T.C. İSKİLİP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/207 Esas

DAVALILAR : 1- MEHMET MÜNİR DANIŞMAN Doğanköy Mah. Köyyolu Sk. No:142 ,Malkara/ TEKİRDAĞ

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkememizin 06/10/2022 tarih, 2022/207 Esas sayılı ara kararı ile davacı vekilinin ihtiyati haciz talebinin reddine verilen karar.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi8. Hukuk Dairesinin 28/04/2023 tarih 2023/791 sayılı kararı ile KALDIRILMASINA,

ihtiyati haciz talebinin teminatsız olarak KABULÜ ile, İİK'nın 257. maddesi gereğince davalılar adına kayıtlı araç ile taşınmaz mallarının dava değeri olan 50.000,00 TL ile sınırlı olarak İHTİYATEN HACZİNE,

Görülmekte olan bir dava içinde ihtiyati haciz talep edildiği anlaşılmakla vekalet ücretine yer olmadığına,

Davacı kurum harçtan muaf olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, kesin olarak karar verilmiştir. 28/04/2023

#ilangovtr Basın no ILN01858011