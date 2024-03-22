Örnek No:55*

T.C.

İNEGÖL

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/29 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 103 Ada, 90 Parsel sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 103 Ada 90Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 218,75 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir.

Kıymeti : 15.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 11:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 101 Ada, 39 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 101 Ada 39 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 389,64 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir.

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:02

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 2 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102Ada 2Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 916,47 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 60.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:15

4 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 83 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 83 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.107,32 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 72.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 12:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 12:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:26

5 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 103 Ada, 16 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 103 Ada 16 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.600 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 96.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:36

6 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 105 Ada, 189 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 105 Ada 189Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 3.539,57 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 190.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:47

7 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 112 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağılıbalık Mahallesi 102 Ada 112 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.031,26 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:02

8 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 165 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağılıbalık Mahallesi 102 Ada 165 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.008,92 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 255.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:17

9 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 113 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 113 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.265,38 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 300.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:31

10 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 114 Ada, 7 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağılıbalık Mahallesi 114 Ada 7 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 224,05 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 318.118,30 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:42

11 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 120 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 101 Ada 120 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 2.043,39 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 375.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:52

12 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 116 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 116 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.768,04 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 425.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:21

13 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 133 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 133 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 3.485,57 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 530.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:36

14 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, GÜNDÜZLÜ Mahalle/Köy, 119 Ada, 15 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Gündüzlü Mahallesi 119 Ada 15 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 16.700 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:52

15 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 110 Ada, 27 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 110Ada 27Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 5.600 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 860.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:03

16 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 110 Ada, 13 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 110Ada 13Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 5.500 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:34

17 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 123 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 123 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 2.202,08 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 412.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:58

18 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, GÜNDÜZLÜ Mahalle/Köy, 102 Ada, 124 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Gündüzlü Mahallesi 102 Ada 124 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 8.500 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:06

19 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 106 Ada, 16 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 106 Ada 16Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 25.285,05 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:20

20 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 318 Ada, 19 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Orhaniye Mahallesi 318 Ada 19 Parsel 4 Bağımsız Bölümİnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 176 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:40

21 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 318 Ada, 19 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Orhaniye Mahallesi 318 Ada 19 Parsel 5 Bağımsız Bölüm İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 176 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 10:50

22 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, GÜNDÜZLÜ Mahalle/Köy, 102 Ada, 4 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Gündüzlü Mahallesi 102 Ada 4 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 16.700 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:01

23 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, GÜNDÜZLÜ Mahalle/Köy, 101 Ada, 20 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Gündüzlü Mahallesi 101 Ada 20 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 14.300 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.450.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:11

24 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, HASANPAŞA Mahalle/Köy, 117 Ada, 2 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Hasanpaşa Mahallesi 117 Ada 2 Parselİnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 12.100 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:21

25 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 318 Ada, 19 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Orhaniye Mahallesi 318 Ada 19 Parsel 1Bağımsız Bölümİnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 176 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:40

26 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 318 Ada, 19 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Orhaniye Mahallesi 318 Ada 19 Parsel2 Bağımsız Bölüm İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 176 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 11:50

27 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ORHANİYE Mahalle/Köy, 323 Ada, 56 Parsel,sayılı taşınmaz

Adresi : Orhaniye Mahallesi 232 Ada 56 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 168,09 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 1.910.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 12:10

28 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, ALİBEY Mahalle/Köy, 1822 Ada, 18 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Alibey Mahallesi 1822 Ada 18 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 24.015,55 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 2.850.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 12:21

29 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, AŞAĞI BALLIK Mahalle/Köy, 102 Ada, 135 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Aşağıbalık Köyü 102 Ada 135 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 1.707,83 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 275.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 13:41

30 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Bursa İl, İnegöl İlçe, MESUDİYE Mahalle/Köy, 1650 Ada, 20 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Mesudiye Mahallesi 1650 Ada 20 Parsel İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 5.989,20 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporundaki gibidir

Kıymeti : 83.848.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 13:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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