T.C.

IĞDIR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08/04/2024

Sayı :2023/330 Esas

İLAN

Davacı TAHSİN TAMER ileDavalıKÜLLÜK KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen tensip ara kararı gereğince;



KUZEYİ Iğdır-Merkez Küllük Köyünde kain 182 Ada 4 Parsel ve Maliki Mehmet KUM 'a ait taşınmaz, BATISI Iğdır-Merkez Küllük Köyü kain 188 Ada 93 Parsel ve IĞDIR KAPALI S TİPİ CEZA EVİ olan, DOĞUSU Iğdır-Merkez Küllük Köyü kain ve vaki 183 Ada 3 Parsel, 183 Ada 4 Parsel, 183 Ada 5 Parsel olan, GÜNEYİ tapulama dışı alan olan (I51B04ANolu1/5000) 6.251,70 m²'lik taşınmazın davacı TAHSİN TAMER adınatescilinekarar verilmesi istenmiş olup bu yerde hak iddiasında bulunanların üç ay içerisinde dava açabilecekleri veya mahkememizin 2023/330esas sayılı dosyasına katılabilecekleri ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02023655