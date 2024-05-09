×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. HATAY İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

T.C. HATAY İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 00:00

 

T.C.
HATAY
İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/3840 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO : 2023/4316

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ile Halil ve İmen oğlu, 18/02/1988 doğumlu MUHAMMED BOZOĞLAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02029452

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02029452#İlangovtr