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T.C.
HATAY
İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2023/3840 İnfaz Hâkimliği Dosyası
KARAR NO : 2023/4316
Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ile Halil ve İmen oğlu, 18/02/1988 doğumlu MUHAMMED BOZOĞLAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02029452