T.C.

HATAY

İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/3840 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2023/4316

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 25/09/2023 tarihli ilamı ile Halil ve İmen oğlu, 18/02/1988 doğumlu MUHAMMED BOZOĞLAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02029452