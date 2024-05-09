T.C.

HATAY

İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2023/3908 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2023/4363

Mahkememizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 26/09/2023 tarihli ilamı ile Erşan ve İlknur oğlu, 14/08/1997 doğumlu, Hatay, Antakya, Ulucami mah/köy nüfusuna kayıtlı EROL HASIRCIOĞLU'nun AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliğine,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02029446