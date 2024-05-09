T.C.

HATAY

İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2023/4118 İnfaz Hâkimliği Dosyası

KARAR NO : 2023/4720

Hakimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 18/10/2023 tarihli ilamı ile Halit ve Halime oğlu, 09/08/1975 doğumlu, Hatay, Antakya, Aşağıoba mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT ÖZER'in AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE kararı verilmiş, tüm aramalara rağmen hükümlüye ulaşılamaması nedeniyle;



1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliğine,



2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Hatay 1.Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02029437