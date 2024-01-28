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T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 00:00

T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2022/423 Esas

KARAR NO : 2023/15

Gece Vakti Yağmaya Teşebbüs ve Cinsel Saldırı suçundan Mehmet TUNEBAŞ hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2023 tarihli ilamı ile; 149/1-h maddesi gereğince 6 Yıl 3 Ay hapis cezası, TCK.102/1-1.maddesi gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında TCK.53.maddesinin uygulanmasına karar verilmiş, karar sanık Mehmet TUNEBAŞ tarafından temyiz edilmiştir. Mahkememiz kararı ve sanık tarafından verilen temyiz dilekçesi katılan Fatma Ayla ÇİFTÇİ'ye tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelindeyayımlanan birGAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.01.2024

Emin GÜNAY
Yazı İşleri Müdürü
65039		 Ali Burak ADANALI
Başkan
233646

#ilangovtr Basın no ILN01974362

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