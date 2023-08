T.C.GÜMÜŞHANEASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Erteli Mahkumiyet - A.P.C

DOSYA NO :2022/672 Esas

KARAR NO :2023/90

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] :2019/537

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM :SÜMEYYE SEYYAR 220518

C. SAVCISI :MUSTAFA AYKUT 219544

KATİP :MERVE CAN 182580

DAVACI :K.H.

KATILAN :TRABZON GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLÜĞÜ, Limaniçi Mevkii 61100 Trabzon Merkez/ TRABZON.

VEKİLLERİ :AV. TAÇ ŞAHİNLER MADEN, Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Liman İçi Değirmendere - TrabzonTrabzon Merkez/ TRABZON

SANIK :MASOUD ANSARIFAR, Tayyibe ve Jaber oğlu, 1962 İRAN doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Trabzon Otogar Metro Turizm Yazıhanesi Ortahisar/ TRABZON adresinde oturur. TC Kimlik No:

SUÇ :5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ :20/05/2019 -

SUÇ YERİ :GÜMÜŞHANE/MERKEZ

KARAR TARİHİ :25/01/2023

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Cezanın belirlenmesinde; Sanığın sabit görülen eylemine uyan 5607 sayılı Kanunun 3/18-son maddesi delaletiyle 3/1-1.cümle maddesi uyarınca suçun işleniş özellikleri dikkate alınarak temel ceza alt sınırdan hapis ve adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezası 5607 sayılı Yasanın 3/10-son cümlesi uyarınca verilen ceza üç yıldan az olamayacağından 3 yıl hapis cezası ve 7 gün adyi para cezası olarak belirlenmesine, kaçakçılığa konu eşyanın gümrüklenmiş değerinin suç tarihi itibariyle hafif nitelikte olduğu dikkate alınarak verilen cezada 5607 sayılı yasanın 3/22 maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim uygulanmasına, usulüne uygun ihtara rağmen sanığın gümrüklenmiş değerin iki katı tutarındaki miktarı ödeyemeyeceğini belirtmesi karşısında hakkında 5607 sayılı Yasanın 5/2 maddesi uygulanmasına yer olmadığına, verilen cezanın geleceği üzerinde ki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle verilen cezada TCK'nın 62. Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılmasına, sanığın kamu zararınını gidermediği dikkate alınarak hakkında CMK nın 231.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ancak sanığın sabıkasız geçmişi, dosyaya yansıyan herhangi bir olumsuz hal ve tavrı bulunmadığı ve sanığın güncel adli sicil kaydı itibariyle herhangi bir suç kaydının bulunmadığı dikkate alınarak sanığın tekrarsuç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanık hakkında verilen hapis cezasının takdiren TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilerek aşağıda yazılı şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan gerekçe ve deliller ışığında;

1-Sanık Masoud ANSARIFAR'ın eylemine uyan "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5607 sayılı Kanunun 6545 sayılı Kanun ile değişik 3/18-son. maddesi delaleti ile aynı Kanunun 3/1.1.cümle maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın işlemiş olduğu suç konusunu oluşturan eşyanın tütün mamulü olduğu anlaşıldığından cezası 5607 sayılı kanun 3/10 maddesi gereğince yarı oranında arttırılarak 1 YIL 6 AY HAPİS ve 7 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

3-5607 sayılı yasanın 3/10 maddesinin son cümle maddesi gereğince verilen ceza üç yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Kaçakçılığa konu eşyanın değerinin suç tarihi itibari ile hafif olduğu dikkate alınarak 5607 sayılı kanunun 3/22 maddesi gereğince sanığaverilen cezada 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 6 AYHAPİS VE 3 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanık hakkında yasal şartları oluşmadığından 5607 sayılı yasanın 5/2. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

6-Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde ki olası etkileri lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmekle verilen cezada TCK'nın 62. Maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 3 AY HAPİS VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7-Sanığın cezasında başkaca kanuni ve takdiri artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına,

8-Sanığın mali ve ekonomik durumu, şahsi hali, sosyal statüsü, cezanın sanık üzerindeki etkisi de nazara alınarak 5237 sayılı TCK’ nun 52/1’inci maddesi gereğince sanığa verilen 2 gün adli para cezasının günlüğü takdiren 20.00-TL hesabı ile paraya çevrilerek40,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen adli para cezasının miktarı dikkate alınarak taksit yapılmasına yer olmadığına,

9-Sanığın NETİCETEN 1 YIL 3 AY HAPİS VE 40,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

10-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin TCK'nın 53. Maddesinin bazı bölümlerin iptaline ilişkin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararından ve 15/04/2020 tarih, 13100 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 Sayılı Kanunun 10.maddesi ile yapılan değişiklikten sonra oluşan duruma göre sanık hakkında verilen hapis cezasının ertelendiği de gözetilmek sureti ile TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen haklardan "c" maddesinde belirtilen hak harici diğer haklardan yoksun bırakılmasına, hak yoksunluklarının cezanın infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına,

11-Sanığın meydana gelen kamu zararını gidermediği ve gidermek istemediği dikkate alınarak hakkında CMK'nın 231. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

12-Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sırasında ki hal ve tavırları ile tekrarsuç işlemekten çekineceği yönünde mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanık hakkında verilen hapis cezasının takdiren TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

13-Sanık hakkında 51/3 maddesi uyarınca 2 yıllık denetim süresi belirlenmesine, denetim süresi içinde herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına,

14-Sanığa 51/7-8 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde;

a-) Ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamameninfaz kurumunda çektirileceğinin,

b-) Denetim süresinin iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağının ihtarına, (İhtar Edilemedi)

15-Adli emanetin 2019/244 sırasında kayıtlı emanet eşyaların TCK'nın 54/1 Maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

16-Katılan kurum kendisinin bir vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜTHK uyarınca 9.200,00 TL vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılan kuruma ödenmesine,

17-Sanığın bozma öncesi sebebiyet verdiği2 adet davetiye gideri 34,20 TL, 1 posta gideri 2,00 TL ile bozma sonrası sebebiyet verdiği 4 davetiye gideri 124 TL, 2 posta gideri 25,50 TL ve bir ilanen davetiye gideri 1.281,13 TL olmak üzere toplam 1466,83 TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Dair verilen mahkumiyet kararı yönünden; Karar huzurunda verilen taraf yönünden kararın tefhim edildiği tarihten, karar yokluğunda verilen taraf yönünden kararın yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da tutanağa geçirilmek üzere Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise Mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek Mahkememiz kararına karşı Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği Anayasa'nın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddeleri uyarınca hatırlatılarak tarafların yokluğunda, iddia makamında Cumhuriyet Savcısı Mustafa AYKUT'un huzurunda ve isteme uygun olarak karar verildi.25/01/2023

