Güncelleme Tarihi:
T.C.
GÜMÜŞHANE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N M E T N İ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 14/12/2023
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|DOSYA NO
|DURUŞMA TARİH/SAAT
|İL -İLÇE
|MAHALLE / KÖYÜ
|MEVKİİ
|ADA/ PARSEL
|NİTELİK
|YÜZÖLÇÜM
|MALİK/LERİ
|2023/711 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|YeniKöy
|Yukarı Bahçeler
|177/1
|Bahçe
|642,11 m2
|Hasan Hikmet PEZİK Mustafa l oğlu
Ayşe DEMİRKIRAN Mehmet Halil kızı
|2023/713 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Kalınpınar
|145/58
|Tarla
|145,58 m2
|Ayşe TANRIKULUMahmut kızı
Bedriye MURATHAN Nazifkızı
Hafize MURATHAN Mahmut kızı
İbrahim MURATHAN İsmail oğlu
İlyas MURATHANİsmail oğlu
Köksal TANRIKULUKazim oğlu
Metin MURATHANİsmail oğlu
Nebahat OKUR İsmail kızı
Rukiye ALKANİsmail kızı
|2023/715 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Yeni Köy
|Yukarı Bahçeler
|175/3 ve 172/2
|Bahçe
|191,44 m2 ve 238,54 m2
|Abdullah PEZİK Hasan oğlu
Fatma KÖPRÜLÜHasan kızı
Gülsüm ATEŞ Hasan kızı
İsmail PEZİK Hasan oğlu
Kadriye ORUÇOĞLU Hasan kızı
Sündüz PEZİK: HASAN kızı
Ümmihan ŞAHİNHasankızı
|2023/717 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Değirmenbaşı
|146 / 20 ve 145/68
|Yol
|1.460,30 m2 ve 550,68 m2
|Abdurrahman ÖZHüseyin oğlu
Fatma ÖZHüseyin kızıKıymet ÖZHüseyinkızı Sadullah ÖZHüseyin oğlu
|2023/719 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Kırıklı Köyü
|Çevrikler
|134/20
|Yol
|809,55m2
|Abdulkerim AŞKIN Alim kızı Alime Fidan Alim kızı
Can BORAN Armağan oğlu
Canan BORAN Armağan kızı
Cem BORAN Armağan oğlu
Halil İbrahim AŞKIN Alim oğlu
Harun AŞKINAlim oğlu
Sünni AŞKIN Alim kızı
Yılmaz AŞKIN Alim oğlu
Zöhre AŞKIN Ali kızı
|2023/721 Esas
|10/01/2024
|Gümüşhane İli
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|İğdelik
|145/62
|Yol
|15,88 m2
|Ayşe TANRIKULU Mahmut kızı
Emine YAVUZHacı Burhan kızı
Erdoğan ERDOĞDU Muharrem oğlu
Gülşen ERDOĞDU Ali Rıza kızı
Hacı Burhan ŞAHİNNuri oğlu
Hatice ŞAHİNHacı Burhan Kızı
İbrahim ŞAHİN Hacı Burhan oğlu
Köksal TANRIKULU Kazim oğlu
Lokman ERDOĞDU Mehmetoğlu
Muazzez ÇATALOĞLU İzzet oğlu
Necmettin ÇATALOĞLU İzzet oğlu
Nejla ŞAHİNHacı Burhan kızı
Osman ERDOĞDU Mehmetoğlu
Sefer ÇATALOĞLUİzzet oğlu
Süleyman ERDOĞDU Ali Rıza oğlu
Veli ERDOĞDUMehmet oğlu
|2023/723
|10/01/2024
|Gümüşhane ili
Merkez İlçesi
|Aşağı Alıçlı Köyü
|Çayırlar
|144/43
|Tarla
|33,52 m2
|Ballı İLGAZ Nazif kızı
|2023/725
|10/01/2024
|Gümüşhane ili
Merkez İlçesi
|Yeniköy Köyü
|Karacaoğlan
|182/7
|Bahçe
|62,57
|Hüsnü PEZÜK Yaşar oğlu
Orhan PEZÜKYaşar oğlu
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