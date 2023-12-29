T.C.

GÜMÜŞHANE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;

1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;

2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,

6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,

Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 14/12/2023

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NO DURUŞMA TARİH/SAAT İL -İLÇE MAHALLE / KÖYÜ MEVKİİ ADA/ PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM MALİK/LERİ 2023/711 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi YeniKöy Yukarı Bahçeler 177/1 Bahçe 642,11 m2 Hasan Hikmet PEZİK Mustafa l oğlu

Ayşe DEMİRKIRAN Mehmet Halil kızı 2023/713 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Kalınpınar 145/58 Tarla 145,58 m2 Ayşe TANRIKULUMahmut kızı

Bedriye MURATHAN Nazifkızı

Hafize MURATHAN Mahmut kızı

İbrahim MURATHAN İsmail oğlu

İlyas MURATHANİsmail oğlu

Köksal TANRIKULUKazim oğlu

Metin MURATHANİsmail oğlu

Nebahat OKUR İsmail kızı

Rukiye ALKANİsmail kızı 2023/715 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Yeni Köy Yukarı Bahçeler 175/3 ve 172/2 Bahçe 191,44 m2 ve 238,54 m2 Abdullah PEZİK Hasan oğlu

Fatma KÖPRÜLÜHasan kızı

Gülsüm ATEŞ Hasan kızı

İsmail PEZİK Hasan oğlu

Kadriye ORUÇOĞLU Hasan kızı

Sündüz PEZİK: HASAN kızı

Ümmihan ŞAHİNHasankızı 2023/717 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Değirmenbaşı 146 / 20 ve 145/68 Yol 1.460,30 m2 ve 550,68 m2 Abdurrahman ÖZHüseyin oğlu

Fatma ÖZHüseyin kızıKıymet ÖZHüseyinkızı Sadullah ÖZHüseyin oğlu 2023/719 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Kırıklı Köyü Çevrikler 134/20 Yol 809,55m2 Abdulkerim AŞKIN Alim kızı Alime Fidan Alim kızı

Can BORAN Armağan oğlu

Canan BORAN Armağan kızı

Cem BORAN Armağan oğlu

Halil İbrahim AŞKIN Alim oğlu

Harun AŞKINAlim oğlu

Sünni AŞKIN Alim kızı

Yılmaz AŞKIN Alim oğlu

Zöhre AŞKIN Ali kızı 2023/721 Esas 10/01/2024 Gümüşhane İli

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü İğdelik 145/62 Yol 15,88 m2 Ayşe TANRIKULU Mahmut kızı

Emine YAVUZHacı Burhan kızı

Erdoğan ERDOĞDU Muharrem oğlu

Gülşen ERDOĞDU Ali Rıza kızı

Hacı Burhan ŞAHİNNuri oğlu

Hatice ŞAHİNHacı Burhan Kızı

İbrahim ŞAHİN Hacı Burhan oğlu

Köksal TANRIKULU Kazim oğlu

Lokman ERDOĞDU Mehmetoğlu

Muazzez ÇATALOĞLU İzzet oğlu

Necmettin ÇATALOĞLU İzzet oğlu

Nejla ŞAHİNHacı Burhan kızı

Osman ERDOĞDU Mehmetoğlu

Sefer ÇATALOĞLUİzzet oğlu

Süleyman ERDOĞDU Ali Rıza oğlu

Veli ERDOĞDUMehmet oğlu 2023/723 10/01/2024 Gümüşhane ili

Merkez İlçesi Aşağı Alıçlı Köyü Çayırlar 144/43 Tarla 33,52 m2 Ballı İLGAZ Nazif kızı 2023/725 10/01/2024 Gümüşhane ili

Merkez İlçesi Yeniköy Köyü Karacaoğlan 182/7 Bahçe 62,57 Hüsnü PEZÜK Yaşar oğlu

Orhan PEZÜKYaşar oğlu

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