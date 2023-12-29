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T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 00:00

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T.C.
GÜMÜŞHANE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;
1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;
2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,
3-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,
6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,
Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 14/12/2023
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NODURUŞMA TARİH/SAATİL -İLÇEMAHALLE / KÖYÜMEVKİİADA/ PARSELNİTELİKYÜZÖLÇÜMMALİK/LERİ
2023/711 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		YeniKöyYukarı Bahçeler177/1Bahçe642,11 m2Hasan Hikmet PEZİK Mustafa l oğlu
Ayşe DEMİRKIRAN Mehmet Halil kızı
2023/713 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		Aşağı Alıçlı KöyüKalınpınar145/58Tarla145,58 m2Ayşe TANRIKULUMahmut kızı
Bedriye MURATHAN Nazifkızı
Hafize MURATHAN Mahmut kızı
İbrahim MURATHAN İsmail oğlu
İlyas MURATHANİsmail oğlu
Köksal TANRIKULUKazim oğlu
Metin MURATHANİsmail oğlu
Nebahat OKUR İsmail kızı
Rukiye ALKANİsmail kızı
2023/715 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		Yeni KöyYukarı Bahçeler175/3 ve 172/2Bahçe191,44 m2 ve 238,54 m2Abdullah PEZİK Hasan oğlu
Fatma KÖPRÜLÜHasan kızı
Gülsüm ATEŞ Hasan kızı
İsmail PEZİK Hasan oğlu
Kadriye ORUÇOĞLU Hasan kızı
Sündüz PEZİK: HASAN kızı
Ümmihan ŞAHİNHasankızı
2023/717 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		Aşağı Alıçlı KöyüDeğirmenbaşı146 / 20 ve 145/68Yol1.460,30 m2 ve 550,68 m2Abdurrahman ÖZHüseyin oğlu
Fatma ÖZHüseyin kızıKıymet ÖZHüseyinkızı Sadullah ÖZHüseyin oğlu
2023/719 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		Kırıklı KöyüÇevrikler134/20Yol809,55m2Abdulkerim AŞKIN Alim kızı Alime Fidan Alim kızı
Can BORAN Armağan oğlu
Canan BORAN Armağan kızı
Cem BORAN Armağan oğlu
Halil İbrahim AŞKIN Alim oğlu
Harun AŞKINAlim oğlu
Sünni AŞKIN Alim kızı
Yılmaz AŞKIN Alim oğlu
Zöhre AŞKIN Ali kızı
2023/721 Esas10/01/2024Gümüşhane İli
Merkez İlçesi		Aşağı Alıçlı Köyüİğdelik145/62Yol15,88 m2Ayşe TANRIKULU Mahmut kızı
Emine YAVUZHacı Burhan kızı
Erdoğan ERDOĞDU Muharrem oğlu
Gülşen ERDOĞDU Ali Rıza kızı
Hacı Burhan ŞAHİNNuri oğlu
Hatice ŞAHİNHacı Burhan Kızı
İbrahim ŞAHİN Hacı Burhan oğlu
Köksal TANRIKULU Kazim oğlu
Lokman ERDOĞDU Mehmetoğlu
Muazzez ÇATALOĞLU İzzet oğlu
Necmettin ÇATALOĞLU İzzet oğlu
Nejla ŞAHİNHacı Burhan kızı
Osman ERDOĞDU Mehmetoğlu
Sefer ÇATALOĞLUİzzet oğlu
Süleyman ERDOĞDU Ali Rıza oğlu
Veli ERDOĞDUMehmet oğlu
2023/72310/01/2024Gümüşhane ili
Merkez İlçesi		Aşağı Alıçlı KöyüÇayırlar144/43Tarla33,52 m2Ballı İLGAZ Nazif kızı
2023/72510/01/2024Gümüşhane ili
Merkez İlçesi		Yeniköy KöyüKaracaoğlan182/7Bahçe62,57Hüsnü PEZÜK Yaşar oğlu
Orhan PEZÜKYaşar oğlu

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