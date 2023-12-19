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T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1258 Esas Konu : Gaiplik ilanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Giresun ili, Görele ilçesi, Yeniköy Mah/köyü , 40 Cilt,13 hanede nüfusa kayıtlı, Mürsel ve Gülüzar oğlu 01/07/1880 d.lu, Hüseyin-'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden;TMK.33.maddesi gereğince Ali Şen'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/1258 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 44014193792
ADI SOYADI : HÜSEYİN -
BABA ADI : MÜRSEL
ANA ADI : GÜLÜZAR
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1880
DOĞUM YERİ : GÖRELE

 

#ilangovtr Basın no ILN01953924

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