T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1258 Esas Konu : Gaiplik ilanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Giresun ili, Görele ilçesi, Yeniköy Mah/köyü , 40 Cilt,13 hanede nüfusa kayıtlı, Mürsel ve Gülüzar oğlu 01/07/1880 d.lu, Hüseyin-'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden;TMK.33.maddesi gereğince Ali Şen'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/1258 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 12/12/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 44014193792

ADI SOYADI : HÜSEYİN -

BABA ADI : MÜRSEL

ANA ADI : GÜLÜZAR

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1880

DOĞUM YERİ : GÖRELE

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