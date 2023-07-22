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T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖRELE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2023 00:00

Sayı : 2022/577 Esas

Konu : Gaiplik
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Giresun ili, Görele ilçesi, Çiftlik Mah/köyü , 41 Cilt,56 hanede nüfusa kayıtlı, Adil ve Zekiye oğlu18/06/1958 d.lu, Ali Şen'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince Ali Şen'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2022/577 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11/07/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 33115557022
ADI SOYADI : ALİ ŞEN
BABA ADI : ADİL
ANA ADI : ZEKİYE
DOĞUM TARİHİ : 18/06/1958
DOĞUM YERİ : GÖRELE
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN01864508

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