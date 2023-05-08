T.C.GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUNUS EMRE Mahalle/Köy, Harmanlar Mevkii, 406 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Taşınmaz yaklaşık 5-10 derecelik az eğimli bir konuma sahiptir. İçinde çeşitli cins ve miktarlarda meyve ağaçları vardır. Taşınmaz meskun mahallin içindedir. Yakınında konut tarzı binalar bulunmaktadır. Taşınmaz D-130 karayolunun güneyindedir. Coğrafi olarak yüksek bir konumdadır. Taşınmaz batısından 851. Sokağa cepheli olup, diğer yönlerinden komşu parsellere cephelidir. İlçe merkezine yaklaşık olarak 2.000 m mesafededir..Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın bulunduğu bölge yol, elektrik, Su, kanalizasyon ve doğalgaz gibi bütün devlet hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz okula, semt pazarına ve sağlık tesisine yakındır. Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar Fındıklık olarak görünse de imar planı sınırları içinde kalması ve bütün devlet hizmetlerinden yararlanmasından dolayı Fındıklık vasfını yitirip arsa vasfını kazanmıştır. Taşınmazın zemini inşaat yapmaya uygundur.

Adresi : Yunusemre Mahallesi Harmanlar Mevkii Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.382,76 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Gölcük belediyesinin dava dosyası içindeki 31/12/2020 tarih ve 750/7602 sayılı imar durumu belgesinde bu taşınmazın imar durumu?1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık nizam, 2 katlı, TAKS=025 ve

Kıymeti : 4.165.480,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:36

04/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01824478