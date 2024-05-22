×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 00:00

  

T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/240 Esas
KARAR NO : 2024/43

Sanık TEA BAY hakkında sübut bulan Fuhuşa Teşvik Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan, eylemine uyan TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VE 2.550,00 TL ADLİ PARA CEZASI hükmü verildiği,hükmün sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, hüküm ve istinaf dilekçesi; Mansur ve Fanzyda kızı 20/04/1978 Kazakistan doğumlu YELIZAVETA YARULINA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2024

T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/240 Esas
KARAR NO : 2024/43

Sanık TEA BAY hakkında sübut bulan Fuhuşa Teşvik Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan, eylemine uyan TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VE 2.550,00 TL ADLİ PARA CEZASI hükmü verildiği,hükmün sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, hüküm ve istinaf dilekçesi; Anvarovna kızı 10/12/1978 Kazakistan doğumlu SAIDA IGAMBERDIEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02036471

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN02036471#İlangovtr