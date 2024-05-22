T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/240 Esas

KARAR NO : 2024/43

Sanık TEA BAY hakkında sübut bulan Fuhuşa Teşvik Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan, eylemine uyan TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VE 2.550,00 TL ADLİ PARA CEZASI hükmü verildiği,hükmün sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, hüküm ve istinaf dilekçesi; Mansur ve Fanzyda kızı 20/04/1978 Kazakistan doğumlu YELIZAVETA YARULINA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2024

T.C. GÖLCÜK 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/240 Esas

KARAR NO : 2024/43

Sanık TEA BAY hakkında sübut bulan Fuhuşa Teşvik Etmek ve Yer Temin Etmek suçundan, eylemine uyan TCK'nın 227/2 maddesi uyarınca sonuç olarak 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VE 2.550,00 TL ADLİ PARA CEZASI hükmü verildiği,hükmün sanık müdafi tarafından istinaf edildiği, hüküm ve istinaf dilekçesi; Anvarovna kızı 10/12/1978 Kazakistan doğumlu SAIDA IGAMBERDIEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.05.2024

#ilangovtr Basın no ILN02036471