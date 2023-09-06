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T.C. GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 00:00

Esas No : 2023/158

T.C. GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/158

Karar No : 2023/163
KARAR ÖZETİ
Gebze 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 03.02.2023 tarih ve 2023/158 Esas 2023/163 Karar sayılı ilamı ile sanık Can ŞAN hakkında Sesli, Yazılı veya Görüntülüğü İleti İle Hakaret suçundan Yetkisizlik kararı verilmiş, ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan ve adresi meçhul olduğundan kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 maddesi gereğince sanığa tebliğ edilmesi, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün sonra ilamın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.04.09.2023

#ilangovtr Basın no ILN01886454

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#Basın No ILN01886454#İlangovtr