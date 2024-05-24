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T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/313 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmaz hakkında öncelikle 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650 ) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alınma usulü denenmiş, ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizin 2023/313 Esas sayısında dava açılmıştır.
Dosya No : 2023/313
Dava Konusu : Kocaeli ili,Dilovasıilçesi,Tavşancıl-2 Mah. 176 ada, 20 parsel
Hissedarlar :FERDA KOCUKOĞLU
HAFIZ İBRAHİM
Alan : 844,80 m2
Kamulaştırılacak Alan : 844,80m2
1-Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari mahkemede iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıfbank Gebze Şubesine yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmelidir.
Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.17/10/2023
#ilangovtr Basın no ILN02038317