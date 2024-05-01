T.C. GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/170 Esas

İLAN

Mahkememizin 2023/170 Esas sayılı dosyasında davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından davalılar Şenel Bilgiç ve diğer toplam 183 davalı aleyhine mirasçılık belgesinin iptali nedeniyle;

Davalı 246......582 T.C.kimlik numaralı Şenel Bilgiç'in Küçükpiyale Mah. Pişmaniye Sok. No:43 D:1 Beyoğlu/İSTANBUL adresine çıkartılan tebligatların iade edildiği ve başka bir adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından;

"Bu davetiye içinde dava dilekçesi ve ekleri ile tensip tutanağı, davanın tahmini bitiş süresine ilişkin tevzi formu yer almakta olup, tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur."

şeklinde ihtaratın yer aldığı davetiyeler gönderilmiş ise de; davetiyeler bila tebliğ iade edildiğinden ilanen tebligat yoluna gidilmesi gerekmiştir.

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecektir.

İçeriği yukarıda belirtilen ihtarat ve gereğinin sağlanabilmesi için ilan üzerine tebligata elverişli adresin bu dosyaya bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen söz konusu bildirim yukarıda belirtilen tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapıldığında yukarıdaki ihtarat ve gereğinin bildirilecek adrese göre yerine getirileceği, aksi halde davaya süresinde cevap verilmediği ve dilekçe teatisi aşamasının tamamlandığı kabul edilerek ön inceleme aşamasına geçileceği hususları dava dilekçesinin tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02024949