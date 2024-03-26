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T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 00:00

 

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/28 Esas

Mahkememizde açılan davada Siirt ili, Şirvan ilçesi, Akyokuş mah/köy, 5 Cilt, 15 Aile sıra no, 244 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail ve Gülnaz oğlu, 01.01.1974 doğumlu, 22796575968 T.C. kimlik numaralı Sabri AÇIKÇA hakkında gaiplik kararı verilmesi talep olunmuştur. 22796575968 T.C. kimlik numaralı Sabri AÇIKÇA'nın hayatta olduğu veya ölmüş olduğu hakkında bilgisi olanların, Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren altı ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri, bilgi verilmediği takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 13/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02009353

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#ILN02009353#İlangovtr